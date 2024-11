Homem que matou ex a tiros em Itaporã se entrega a polícia

Sérgio Brizola, de 38 anos, que estava sendo procurado por matar a ex-mulher Simone Alves Siqueira, de 31 anos, na terça-feira (5), foi preso durante a tarde desta segunda-feira (11).

Conforme as informações da Polícia Civil, a prisão foi feita pela Delegacia de Polícia de Itaporã após o homem se apresentar na delegacia. Durante o interrogatório, o autor permaneceu em silêncio.

O crime – Simone foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro em uma propriedade rural. O corpo da vítima foi encontrado pelo próprio pai, que acionou as autoridades.

O ex-casal trabalhava no mesmo aviário. Após a separação, ela passou a morar em outra casa na propriedade, localizada a 20 km do perímetro urbano de Itaporã, no distrito de Carumbé.

Informações apontam que o feminicídio ocorreu um dia após o atual namorado de Simone postar em sua rede social que estava “em relacionamento sério” com ela.

Depois de atirar várias vezes contra a vítima, Sérgio furtou o carro de um funcionário da granja onde o crime aconteceu, fugindo em direção à Itahum, distrito de Dourados. Porém, o veículo apresentou falha mecânica.

A arma do crime foi localizada próximo da residência do suspeito, dentro de uma churrasqueira.

