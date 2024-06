Homem que sequestrou e roubou secretária de finanças de Porto Murtinho é preso

Saiba Mais Interior Secretária de finanças de Porto Murtinho é sequestrada em assalto e deixada em Bela Vista

O homem que sequestrou e roubou a secretária de Planejamento e Finanças de Porto Murtinho, Marly Norimi Miyaki, durante o dia 12 de junho, foi preso durante a tarde de terça-feira (18), em Porto Murtinho.

Conforme as informações policiais, a Radiopatrulha da Polícia Militar trabalhou em conjunto com a Polícia Civil, fazendo diligências para tentar localizar o autor do crime.

Durante a investigação, foi constatado que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto, que foram cumpridos após ele ter sido encontrado em uma casa da cidade.

Crime – Na madrugada do dia 12 de junho, a secretária estava dormindo na companhia do filho em um quarto separado da casa principal, quando houve a invasão do ladrão, que rendeu os dois, colocando ambos no veículo e seguindo em direção para Bela Vista.

Quem desconfiou da situação foi um vigilante que notou que o carro saia da garagem por volta da 1h, o que não era rotineiro. A testemunha entrou em contato com a secretária, porém, ela não teria respondido e que somente duas horas após a movimentação, Marly retornou o contato via WhatsApp.

Ela disse que estava bem e havia sido deixada pelo criminoso em um hotel na cidade de Bela Vista, mas que seu veículo teria sido levado pelo ladrão. O homem fugiu levando o carro, um Hyundai Creta.

A Polícia Militar foi informada da situação e entrou em contato com a secretária, no qual foi repassado pela vítima, que ela não queria envolvimento da polícia, afirmando que o chefe da equipe de segurança da Prefeitura de Porto Murtinho iria busca-lá.

A secretária ainda frisou que estava sendo ameaçada. A vítima disse que registraria o caso somente em Porto Murtinho.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Secretária de finanças de Porto Murtinho é sequestrada em assalto e deixada em Bela Vista

Deixe seu Comentário

Leia Também