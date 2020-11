Homem que usou perfil falso para estuprar mulher, é preso em MS

Um rapaz de 25 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26), acusado de usar um perfil falso no Facebook para aliciar e estuprar uma mulher através de ameaças, em Sonora, que fica a 351 km de Campo Grande. Vídeos e fotos de cunho sexual foram divulgadas na internet.

Os policiais encontraram na casa dele, computadores, celulares e uma arma que ele usava para ameaçar a vítima de 41 anos. Em depoimento, a mulher de 41 anos contou na delegacia que passou a conversar com uma pessoa que usava o perfil falso de ‘Junior Santos’ e que dizia conhecer a sua rotina.

Nas conversas o autor mandava fotos da casa da vítima, de seus filhos e afirmava que sabia os horários e rotinas de todos na casa. Segundo o site o Portal P News, ele exigiu que ela cumprisse todas as exigências. Um ‘amigo’ da vítima, então, tentou ajuda-la, mas o que foi descoberto depois é que o ‘amigo’ na realidade era o autor do perfil fake.

Aproveitando-se da situação, o autor manteve relações sexuais com a mulher dizendo que era exigência do perfil fake e filmou divulgando as imagens e fotos do estupro na rede social.

Ele acabou preso e vai responder pelos crimes de estupro, ameaça, injúria e divulgação de cena de sexo ou pornografia.

