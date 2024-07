Homem queima o olho da namorada com cigarro durante briga por ciúmes em Dourados

Um rapaz, de 19 anos, foi preso depois de agredir e queimar o olho da namorada, de 20 anos, com um cigarro. O caso aconteceu na madrugada de domingo (28), em uma distribuidora de bebidas, localizada no Jardim Água Boa, em Dourados.

Na ocasião, os dois estavam na frente estabelecimento, quando o rapaz passou a ter ciúmes da companheira, a agredindo com socos no rosto. Não satisfeito, ele pegou o cigarro que estava fumando e encostou no olho esquerdo da companheira.

Para acabar com a confusão, alguns populares imobilizaram o rapaz. Totalmente descontrolado, ele chegou a danificar o celular da vítima e quebrar a frente da moto dela.

Segundo o site Dourados News, a Polícia Militar foi acionada, mas o homem fugiu pulando muros de casas da região, não sendo mais localizado.

Para as autoridades, a vítima disse já ter registrado um boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas contra o companheiro. Porém, eles reataram o relacionamento há cerca de um mês.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também