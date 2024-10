Homem sofre mal súbito e morre dentro de carro em MS

Um homem, identificado como Oseias Ramos da Silva, de 58 anos, morreu noite desta terça-feira (15), dentro de um veículo estacionado na Rua Eulália Pires, no bairro Vila Cachoeirinha, em Dourados, após sofrer um mal súbito.

Oseias estava acompanhado no veículo por outra pessoa, que chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao perceber que ele passava mal, porém, a equipe constatou a morte do homem ao chegar no local.

Segundo informações do portal Dourados News, Oseias era dependente químico e estava em processo de recuperação, tendo sido internado recentemente em uma clínica de reabilitação, mas havia sofrido uma recaída.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso e, durante busca no veículo, encontrou pequenas porções de droga e um cachimbo. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

