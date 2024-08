Homem tenta esfaquear colega de trabalho em alojamento de empresa de Paraíso das Águas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, quase foi esfaqueado até a morte pelo colega de serviço, de 31 anos, durante a noite de domingo (11), na Rua Celestina Faustina da Cruz, localizada na região central de Paraíso das Águas.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que estava no alojamento da empresa em que trabalha, quando foi surpreendido pelo autor arrombando a porta.

Totalmente transtornado, ele começou a correr atrás da vítima armado com uma faca. Ao ver que não conseguiria acertar o homem, o autor jogou a faca e saiu do local, danificando a moto da vítima.

A Polícia Militar chegou a fazer rondas pela região, mas não localizou o autor. Diante da situação, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como dano e homicídio simples na forma tentada.

