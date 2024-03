Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso depois de tentar matar a ex-companheira, de 33 anos, a tiros na BR-158, em Três Lagoas. Ele teve a ajuda da atual namorada no crime, que também acabou sendo detida.

Conforme as informações iniciais, ele teria marcado um encontro com a vítima para pegar alguns documentos, que haviam ficado com ela após o término. Os dois então marcaram no pontilhão da rodovia, localizado na saída para Brasilândia.

Sem muita demorar muito, o homem logo sacou a arma e apontou na direção da vítima, a assustando. Enquanto a mulher tentava entender o que estava acontecendo, o autor efetuou cinco disparos, mas todos os tiros falharam.

Como não tiveram sucesso, o casal passou a agredir a vítima com socos, chutes, arranhões, apertões e mordidas. Segundo o site JP News, eles fugiram correndo para dentro de um matagal depois de bater na mulher.

Mesmo sozinha no meio do nada, ela conseguiu acionar a Polícia Militar e ser resgatada. As equipes fizeram diligências na região, encontrando o casal.

Diante da situação, os dois foram presos por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e violência doméstica.

