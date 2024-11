Homem tenta matar mulher que pediu socorro em bilhete durante agressão em Ponta Porã

Homem, de 20 anos, foi preso junto com um adolescente, de 16 anos, durante a tarde de quinta-feira (7) por tentativa de feminicídio, tráfico de drogas porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, em Ponta Porã.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h21 após disparos serem efetuados na região do bairro São Rafael. No local, a vítima de 37 anos, contou que seu ex e um adolescente passaram juntos de moto em frente a sua casa e efetuaram os tiros em sua direção.

Ainda em seu relato, ela contou que se separou do rapaz por conta de seu comportamento agressivo e como ele não aceita o término, vem ameaçando a mulher. Em uma das ocasiões, ele tentou enforcar a vítima para matá-la, sendo que para escapar, a vítima precisou mandar um papel pedindo socorro à sua vizinha.

Durante Perícia no local, as equipes encontraram cápsulas de munição calibre 9mm espalhadas pela rua. A Polícia Militar fez rondas pela região, até que avistou o suspeito no Bairro Altos da Glória.

Na abordagem os policiais encontraram a pistola usada no crime, junto com uma sacola contendo 34g de cocaína. Nas intermediações os miliares abordaram ainda um jovem, de 19 anos, que detalhou estar no local para comprar drogas com o autor.

Diante da situação, o homem foi detido junto com o adolescente e levado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado.

