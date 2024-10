Homem vai parar no hospital ao ser baleado e é preso porque não pagou a pensão do filho

Um rapaz, de 31 anos, foi baleado por um desafeto durante a tarde de segunda-feira (30), na cidade de Bandeirantes. Além de ser alvejado, o homem acabou sendo preso, pois estava devendo pensão alimentícia.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que estava na Avenida Francisco Antônio de Souza, quando o autor passou em um Fiat Siena Prata e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção.

O tiro atingiu o ombro do rapaz, que foi socorrido e levado para hospital da região. Em seu relato, ele detalhou conhecer o autor, mas não saberia informar quem a motivação da tentativa de homicídio.

Diante das informações, os militares foram até a casa da mãe do autor, onde encontraram o veículo usado pelo rapaz. Mesmo sem o filho estar no imóvel, a mulher autorizou que os policiais realizassem buscas no veículo, momento em que encontraram R$ 300 em espécie e um celular.

Devido a gravidade do estado de saúde da vítima, ele precisou ser transferido para Santa Casa de Campo Grande, onde ficaria internado.

Para azar do rapaz, ele acabou sendo preso por estar com um mandado de prisão em aberto. O motivo? Ele deve pensão alimentícia.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também