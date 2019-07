Homens são executados a tiros na região de fronteira

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um brasileiro identificado como Geovanne Gasper Neves de Oliveira, 25 anos, e um paraguaio ainda não identificado, foram executados a tiros no começo da tarde deste sábado (6) no município de Sete Quedas, na região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com o delegado Ulisses Nei de Brito Santos, da delegacia de Polícia Civil de Tacuru, as vítimas estavam a bordo de uma caminhonete Ford F-1000 próximo a Linha Internacional, na região de fronteira com o Paraguai, quando foram cercadas por pistoleiros em uma motocicleta.

Os homens foram atingidos por vários disparos e morreram antes de receber auxilio médico. Foram recolhidas varias cápsulas de munição do calibre 9mm no local do crime, segundo o delegado, mas não há informação se os tiros são de pistola ou submetralhadora.

O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tacuru.

