Homens são feridos com pedradas e facadas durante briga em avenida de Jardim

Uma briga na Avenida Mato Grosso, em Jardim, deixou dois homens feridos durante a noite de domingo (1°).

Conforme as informações do site Jardim MS News, uma das vítimas detalhou para a Polícia Militar que teve uma discussão com um homem, que estava segurando uma pedra na mão. Em determinado momento, ele passou a ser agredido com golpes no rosto.

Diante da situação, ele pegou uma faca que estava pela calçada e acertou o agressor. O outro envolvido teve cortes no pescoço.

Uma das vítimas precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para um hospital da região. Enquanto isso, o outro homem fugiu e acabou sendo localizado nas proximidades pelos policiais e levado para a delegacia.

O caso foi então registrado e será investigado pelas autoridades.

