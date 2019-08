Homens são presos após executar paraguaio a tiros

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Três homens identificados como José Odalio Esquivel Maldonado, Milciades Veja Bogado e Dario Daniel Barboza, todos com idade de 22 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (14) suspeitos da execução do cidadão paraguaio Aníbal Urbieta Ayala, de 27 anos, na cidade de Yby Yaú. A vítima transitava a bordo de uma motocicleta quando foi alcançada pelos supostos pistoleiros, que realizaram vários disparos de pistola 9mm contra Aníbal. Ele faleceu antes mesmo de receber auxílio médico.

Após receberam as informações sobre o crime, os investigadores da Divisão de Homicídios, com apoio de várias unidades da Polícia Nacional do Paraguai, vasculharam a região em busca dos autores, que se encontravam a bordo de um veiculo da marca Toyota, sem placa. Um veículo similar foi abordado na região denominada Cruce Bella Vista, situada a 64 quilômetros da fronteira, sendo os três pistoleiros presos e encaminhados a Divisão de Investigações Criminais da Polícia Nacional do Paraguai.

Após executarem a vítima, os três estariam tentando chegar à cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, porém, acabaram presos.

