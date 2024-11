Homens são presos por estupro de vulnerável em Aparecida do Taboado

Dois homens, de 37 e 80 anos, foram presos por estupro de vulnerável durante a manhã desta terça-feira (12), na cidade de Aparecida do Taboado.

Conforme as informações policiais, o idoso já foi condenado, com sentença definitiva transitada em julgado. Enquanto isso, o outro homem foi detido como medida de segurança aplicada em razão da prática do crime.

As ações ocorreram no âmbito da Operação Hagnos, que está sendo realizada em todo o país pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Diversas ações estão sendo realizadas na Capital e no interior do Estado, com fiscalizações em pontos vulneráveis, atendimento de denúncias e cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão e/ou Prisão.

Os esforços de hoje continuarão durante todo o período da Operação, visando o combate a esses graves crimes e a proteção integral de crianças e adolescentes.

