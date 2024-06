Idosa apanha de moradora de rua após conselho para ela 'sair do mundo das drogas'

Uma idosa, de 73 anos, apanhou de uma moradora de rua durante a tarde de sábado (8) em uma conveniência localizada na cidade de Rio Brilhante.

Conforme as informações do site Cenário MS, divulgadas nesta terça-feira (11), a vítima estava no estabelecimento quando encontrou a autora, de 42 anos. As duas então passaram a conversar no local.

Em determinado momento, a idosa aconselhou a moradora de rua a parar de usar drogas, o que não a deixou nada contente. Irritada com a orientação, a mulher puxou os cabelos da vítima e acertou socos na região da cabeça dela.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Polícia de Rio Brilhante.

