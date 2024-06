Idosa é resgatada de cárcere em casa com situação deplorável no Jardim Colúmbia

Idosa, de 70 anos, que vivia em cárcere e em uma residência numa situação de total insalubridade, foi resgatada pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) na noite desta terça-feira (4), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O marido dela, de 67 anos, foi detido e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Informações do boletim de ocorrência apontam que a denúncia partiu de vizinhos que encaminharam a situação para a Guarda Civil e pediram apoio para retirar a mulher daquela situação. Foi apresentado fotos e vídeos da situação deplorável que a idosa vivia encarcerada.

Durante o trabalho da equipe da GCM, populares começaram a chegar e insatisfeitos com a situação, invadiram a residência e para evitar algo pior, os guardas interviram na situação e tiraram a idosa e o seu marido do local. Naquele momento também foi constatado a insalubridade do imóvel.

Em sua versão inicial, o suspeito disse que a esposa é esquizofrênica, mas não apresentou nenhum laudo que comprovasse a afirmação. A idosa levada para atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, mas recusou atendimento, sendo assim, ambos foram encaminhados para a Deam.

Ficou evidente a situação de extrema vulnerabilidade da vítima, que apresentava crises de surto, precisando ser necessária a presença do Corpo de Bombeiros, que após atendimento médico, foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, pois estava agitada, agressiva e em estado deplorável.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, expor perigo a integridade e a saúde de idoso e crime de tortura qualificado.

