Idosa morre em hospital dias após sofrer acidente ao lado do marido em Sonora

Idosa, de 68 anos, que não teve o nome divulgado, morreu no início da noite desta terça-feira (29), após ficar 27 dias internada no hospital da Santa Casa em proveniência de um acidente de trânsito que sofreu ao lado do marido, na BR-163, em Sonora.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o marido explicou que eles estavam vindo de Várzea Grande, no interior do Mato Grosso, com destino para Campo Grande.

Em relação ao acidente, ele contou que no dia 11 de outubro, passou por um quebra-molas e o veículo que eles estavam, rampou e que devido a situação, a esposa havia batido a cabeça no teto do carro, sendo socorrida por equipes da CCR MSVia.

Encaminhada para o hospital de Sonora, ela foi diagnosticado com uma fratura de vértebra e devido a gravidade, foi transferida para o hospital da capital sul-mato-grossense, dando entrada no dia 12 de outubro.

A idosa aguardava cirurgia para correção, ainda havia o diagnóstico de traumatismo craniano leve, mas a situação foi evoluindo ao longo dos dias e nesta terça, o estado de saúde evoluiu para choque séptico, tendo piora clínica global com hemorragia, onde a vítima não resistiu e faleceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer

