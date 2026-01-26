Idoso de 69 anos morre ao ser atropelado por trator em assentamento de Bela Vista

Lafaiete Coelho Alves, de 69 anos, morreu na tarde deste sábado (24) após sofrer um acidente de trabalho no Assentamento Tupãcyretan, em Bela Vista.

Segundo informações do site Jardim MS News, a vítima trabalhava em um trator quando, ao passar por um cupinzeiro, perdeu o controle do veículo e caiu. Há indícios de que uma das rodas do trator tenha passado por cima do trabalhador.

Mesmo gravemente ferido, o idoso conseguiu pedir ajuda. Ele foi socorrido por pessoas que trabalhavam nas proximidades, na construção de uma cerca, e encaminhado ao Hospital Marechal Rondon, no município de Jardim.

De acordo com as informações, o homem sofreu fraturas nas costelas, lesão pulmonar e múltiplos ferimentos pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi transferido em vaga zero para Campo Grande.

No entanto, durante o trajeto, o estado de saúde da vítima se agravou e, apesar das tentativas de reanimação feitas pela equipe médica que o acompanhava, ele não resistiu e morreu.

