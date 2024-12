Idoso é hospitalizado com desnutrição e sinais de agressões em Campo Grande

Idoso, de 73 anos, foi internado na Santa Casa de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (17) com um quadro de desnutrição, desidratação e várias lesões nas regiões frontal e traseira da cabeça, decorrentes de possíveis agressões.

O caso foi descoberto pela Polícia Militar, acionada pela unidade hospitalar para, inicialmente, atender uma situação de lesão corporal.

Chegando no hospital, os militares tentaram conversar com o idoso, mas diante da idade avançada e da condição física, apresentava dificuldades para se comunicar.

Já em contato com o médico, foi informado com mais detalhes e descoberto os quadro de desnutrição, desidratação, além das lesões compatíveis com agressões físicas.

A Polícia Militar, ciente do caso, encaminhou a ocorrência para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

