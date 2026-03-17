Idoso morre ao ser atropelado enquanto arrumava Ã´nibus em Paranhos

Nilton Cezar, de 62 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (15), na zona rural de Paranhos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu entre 19h e 22h, na entrada do município. Um ônibus estava parado, com a parte dianteira sobre a pista, quando foi atingido lateralmente por um carro de passeio.

Com o impacto, o veículo atingiu pedestres que estavam do lado de fora do ônibus realizando manutenção. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade.

Nilton não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já o motorista do ônibus sofreu ferimentos graves e precisou ser transferido para um hospital em Ponta Porã.

Outros dois homens, que trabalhavam como mecânicos, tiveram lesões nas pernas e permaneceram em observação no hospital regional de Paranhos.

Ainda conforme o registro policial, o carro envolvido no acidente é um Chevrolet Cruze. O condutor foi identificado, mas não estava no local quando a equipe policial chegou.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão.

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