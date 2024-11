Idoso morre após cair em hélice de roçadeira em assentamento de Sidrolândia

Um idoso, de 70 anos, morreu dias depois de cair sobre uma peça de roçadeira durante a quinta-feira (21), em sua chácara localizada no assentamento Eldorado, em Sidrolândia. A vítima estava internada na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima detalhou que seu pai contou que havia tirado a peça de proteção da hélice da roçadeira, porque ela ajudava no acumulo de resíduos e atrapalhando seu serviço.

Durante o trabalho, o idoso teria se desequilibrado e caído sobre a hélice, sofrendo ferimentos graves no braço esquerdo. Ele gritou por socorro, sendo atendido por uma vizinha e levado para o hospital de Sidrolândia.

Por conta de seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Porém, o idoso não resistiu ao ferimento e acabou falecendo.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

