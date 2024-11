Idoso morre após ter braço picado por cobra em Aquidauana

Ermogenio Martins, de 62 anos, morreu dias depois de ter sido picado por uma cobra na cidade de Aquidauana. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande e teve o braço amputado, já que o membro necrosou devido o ferimento.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima morava na zona rural da cidade de Aquidauana. Um dia, ele amanheceu com o braço inchado, reclamando de dores e foi levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município. Na ocasião, como o raio-X não mostrou fraturas, ele foi liberado após passar por avaliação.

Acontece que Ermogenio continuou sentindo dores e no outro dia, acordou com o braço ainda mais inchado. Ele novamente foi levado para UPA, mas desta vez, acabou sendo transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

No hospital, os médicos constataram que o braço da vítima estava necrosado, decorrente de uma possível picada de cobra, por este motivo ele precisou de amputação. O homem continuou internado, mas não resistiu e acabou falecendo às 10h13.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

