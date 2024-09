Idoso morre dias depois de sofrer acidente de moto e não procurar um médico na Capital

Um idoso, de 62 anos, que não teve o nome divulgado, morreu depois de sofrer um acidente de moto e não procurar o médico. O falecimento da vítima aconteceu na tarde de sábado (31), no Bairro Vila Taveiropolis, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima morava sozinha. Porém durante a tarde a filha do idoso foi chamada por vizinhos para ir até o local, pois o idoso havia passado mal.

Antes de a jovem chegar, os vizinhos acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Para as autoridades, eles contaram que há alguns dias o idoso havia sofrido um acidente de moto, mas recusou procurar um médico ou registrar o caso. Não foram passados mais detalhes sobre esse acidente.

Apesar do socorro, a vítima acabou falecendo na UPA Vila Almeida. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

