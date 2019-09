Idoso morre em colisão com carro de família em rodovia

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Um idoso identificado como, Abenagues Eloi da Silva 72 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (11), quando colidiu seu carro em outro veículo na MS-376, próximo ao trevo de acesso a Culturama, em Fátima do Sul.

Abenagues era morador na Chácara Santista, na Linha do Barreirão. Ele conduzia o Fiat Uno que colidiu contra uma Fiat Strada.

A família que estava no outro veículo, é de Glória de Dourados e saiu ilesa do acidente, o condutor do utilitário, de 28 anos, seguia para Dourados na companhia da esposa gestante de quatro meses e da filha de sete anos.

No momento do acidente o rapaz contou que percebeu quando Abenagues atravessou o trevo de acesso a Culturama com o Fiat Uno. Ele tentou desviar, mas acabou atingindo o carro do idoso, que morreu no local.

Mesmo sem ferimentos, a gestante e a menina chegaram a ser levadas a um hospital de Fátima do Sul para atendimento de praxe.

Deixe seu Comentário

Leia Também