Idoso morre em hospital dias após cair em residência em Campo Grande

O idoso Félix Bruno, de 61 anos, morreu na madrugada deste sábado (28), após não resistir a complicações clínicas de uma queda que sofreu na própria residência, no dia 10 de setembro. Ele ficou internado na Santa Casa de Campo Grande durante o período.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o filho relatou que o pai sofreu uma queda e isso ocasionou uma crise convulsiva. No dia seguinte, no dia 11 de setembro, a vítima deu entrada na unidade hospitalar e ficou internado.

A equipe médica realizou exames e foi constatado hemorragia subaracnoide aguda traumática, contusão temporal direita, hematoma subdural agudo laminar a esquerda.

Além disso, o idoso tinha histórico de etilismo, hipertensão arterial sistêmica, diabete, epilepsia, e apresenta histórico de diversas quedas no último ano. Durante a madrugada de hoje, ele não resistiu e teve seu óbito constatado.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

