Idoso morre em hospital três dias após sofrer acidente de moto na Vila Carvalho

Idoso, de 64 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira (24), após ficar três dias internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele havia sofrido um acidente de trânsito na tarde de domingo (21) na região da Vila Carvalho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma motocicleta Honda CBX 200 Strada, quando acabou colidindo na lateral de um Fiat Argo. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Doutor Pacífico Lopes Siqueira com Paulo Freire.

Testemunhas teriam dito que o idoso, que estava na motocicleta, acabou furando a sinalização semafórica e por isso houve o acidente.

No dia do acidente, ele foi socorrido consciente e orientado, mas com algumas fraturas pelo corpo. Após a internação, ele não resistiu justamente em decorrência desse politraumatismo.

O casao foi registrado como morte a esclarecer e praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.

