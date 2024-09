Idoso perde R$ 19 mil após cair em golpe do falso funcionário de banco

Um idoso de 66 anos, morador de Coxim, foi vítima de um golpe nesta sexta-feira (27), e acabou perdendo R$ 19,9 mil ao acreditar que falava, por telefone, com um funcionário do banco onde ele tem conta.

Segundo o portal Dourados News, o idoso recebeu uma ligação de DDD 11, onde o autor se identificou como funcionário da instituição financeira onde ele possui conta.

O golpista disse ao idoso que uma operação bancária foi feita em sua conta e que, para regularizar a situação de sua conta, seria necessário que ele realizasse um Pix de R$ 19,9 mil para uma conta, mas que o valor seria estornado e que, com a transferência e o estorno, a situação seria regularizada.

Acreditando que estava com o funcionário do banco, o idoso fez a transferência.

Foi só depois que ele caiu no golpe que percebeu que se tratava de um golpe. Devido a um bloqueio que ocorreu no aplicativo bancário, ele não soube dizer para quem foi enviado o dinheiro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

