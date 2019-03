Imagens fortes - Mais um Ã© executado em menos de 24 horas na fronteira

Da redação com informações do site Porã News

Juan Ignácio Garcia Arias, 37 anos, foi executado na manhã desta terça-feira (19) em um açougue de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, a vítima estava tomando tereré no estabelecimento quando dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram, desceram e realizaram 13 disparos de pistola calibre 9mm contra Juan.

A vítima morreu antes da chegada do socorro. Investigadores da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica estiveram no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento não há informações sobre a autoria e o que motivou o crime.

Segunda execução

Esta é a segunda execução, em menos de 24 horas, na região de fronteira. Na segunda-feira a noite, Jorge Henrique Fernandez, 27 anos, e Everson Mereles Escobar, 26 anos, foram vítimas de pistoleiros, na avenida Brasil, em Ponta Porã.

50 disparos de fuzil foram efetuados. As duas vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Everson Mereles não resistiu e morreu.

