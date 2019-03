Jorge Henrique Fernandez, 27 anos, e Everson Mereles Escobar, 26 anos, foram vítimas de pistoleiros, na avenida Brasil, em Ponta Porã, na noite de segunda-feira (18).

Conforme o Porã News, a dupla trafegava em uma caminhonete quando foi abordada pelos homens que dispararam mais de 50 vezes com fuzis. Jorge Henrique, que é piloto, teria envolvimento com a quadrilha do traficante Jarvis Pavão.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital da cidade, Jorge morreu ao dar entrada no local e Everson permanece em estado grave.

Ainda conforme o Porã News, Jorge Henrique já havia sofrido um atentado parecido no dia 17 de maio de 2016 quando trafegavaem um veículo Fiat Strada no centro de Pedro Juan Caballero.

A polícia não descarta acerto de contas entre os narcotraficantes.





