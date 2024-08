Incêndio destrói oficina de eletrodomésticos em Nova Andradina

Uma oficina de manutenção em eletrodomésticos e placas de energia solar pegou fogo durante a noite de quinta-feira (31), na rua José Domingos, no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

Conforme o site Jornal da Nova, a suspeita é que o fogo tenha começado por conta de uma pane elétrica. Por ter muitos materiais inflamáveis, as chamas se espalharam rapidamente. Utensílios, ferramentas e eletrodomésticos como: furadeira, soprador, freezer, entre outros foram destruídos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, apagando as chamas. O local que pegou fogo é uma espécie de garagem, por isso, o incêndio não chegou a passar para a parte habitada da casa. Porém, a fumaça entrou e os militares precisaram abrir as portas e janelas para melhorar a ventilação do imóvel e dissipar a fumaça.

Além disso, alguns animais que vivem na residência precisaram ser socorridos pelos militares.

O local foi deixado aos cuidados da proprietária da residência. Ela informou aos bombeiros militares que seu esposo estava chegando e que ele havia instalado o sistema de placas de energia solar, mas não foi localizado o inversor.

A Polícia Militar também esteve atendendo a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

