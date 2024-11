Indígena é morto a pedradas e quatro são presos por suspeita de participação no crime

Cilso Lopes, de 43 anos, foi morto a pedradas durante a madrugada desta quarta-feira (13) na Aldeia Jaguapiru, em Dourados. Os quatro suspeitos do crime foram presos após um trabalho conjunto das lideranças indígenas com a Polícia Militar.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, Cilso saiu de casa no início da noite de terça-feira (12), não retornando mais para o imóvel. Horas depois, ele foi encontrado nas proximidades do Travessão da Torre.

Para as autoridades, os familiares contaram que a vítima sofria de distúrbios mentais e era usuário de drogas. Por conta das agressões, possíveis pedradas no rosto e no corpo, o homem ficou completamente desfigurado.

Equipes da Polícia Civil, Militar e da Perícia estiveram no local onde o corpo estava, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Já na manhã de hoje, um trabalho conjunto das lideranças indígenas com a Polícia Militar, conseguiu identificar e prender quatro homens por suspeita de participação no crime.

O caso está sendo investigado como homicídio e será investigado.

