Irmão agride e esfaqueia a irmã em briga por valor de pote de sorvete na Capital

O preço de um pote de sorvete foi motivo de discussão e briga entre uma mulher, de 29 anos, que acabou agredida e esfaqueada pelo próprio irmão, de 34 anos, na noite desta quarta-feira (5), na Vila Popular, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar e explicou que estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do suspeito e de alguns amigos, quando resolveram comprar um pote de sorvete para as crianças, de 3 e 5 anos.

A mulher disse que informou o valor do sorvete para o irmão, que seria R$ 17, mas ele teria dado somente R$ 13. Ela informou novamente o valor correto e isso teria causado uma ira no irmão, e iniciaram uma briga.

Em determinado momento, ele pegou uma faca e desferiu um golpe contra a irmã, que causou um corte no braço direito. A irmã ainda apresentava arranhões em suas costas e um inchaço no lábio superior. Questionada se sabia o paradeiro do irmão, ela afirmou que não saberia.

Encaminhada para a delegacia, ela requereu medida protetiva de urgência, pois teme pela vida.

O caso foi registrado como lesão corporal se praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

