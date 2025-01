Irmãos são agredidos após recusarem vender bebidas a moradores de rua

Dois irmãos foram agredidos após recusarem vender bebidas alcoólicas a um casal de moradores de rua na madrugada deste sábado (11), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na Rua 14 de Julho, no Centro da Capital.

Uma das vítimas, um vendedor de 26 anos, foi atacado com um canivete de 9 cm de lâmina por um homem magro, moreno e vestindo camiseta vermelha com mangas pretas, que estava acompanhado de uma mulher baixa, de blusa vermelha e cabelos cacheados.

O irmão dele, de 25 anos, tentou defendê-lo e também foi agredido, sofrendo um corte no rosto. O mais velho conseguiu desarmar o agressor durante uma luta corporal e entregou o canivete à Polícia Militar.

Após o ataque, os autores fugiram do local. Os irmãos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas não localizou os suspeitos. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

