JD1TV: Acidente que matou quatro na BR-163 foi causado por ultrapassagem

O acidente ocorrido na noite de ontem (10) que fez quatro vítimas fatais no km501 da BR-162, pode ter sido ocasionado por uma ultrapassagem em faixa contínua, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



No carro Fiat Argo haviam cinco mulheres que seguiam para Rio Verde, as quatro que morreram foram identificadas como Laís Moriningo, Carolina Peixoto, Kaena Guilhen e Letícia de Mello, uma foi resgatada em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com a PRF, o Fiat Argo colidiu frontalmente com uma camionete Hilux, onde o condutor foi socorrido com lesões leves. O JD1 entrou em contato com a Santa Casa e aguarda atualizações sobre o estado das vítimas.

De acordo com a ocorrência registrada na Depac Centro, o carro conduzido por Carolina Peixoto trafegava sentido Campo Grande/Jaraguari e a caminhonete conduzida por Wagner Divino trafegava sentido contrário, quando o veículo Argo tentou realizar ultrapassagem em faixa contínua, onde acabou colidindo frontalmente com a caminhonete.

No local, o veículo aparece distruído e vários pertences foram espalhados na pista. Veja:

Deixe seu Comentário

Leia Também