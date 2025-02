JD1TV AGORA: Estudante de medicina bêbado que matou corredora atropelada continuará preso

O estudante de medicina João Vitor Vilela, de 22 anos, que atropelou e matou Danielle Oliveira, de 41 anos, na manhã de ontem (15), na MS-010, saída para Rochedinho, em Campo Grande, passou por audiência de custódia na manhã deste domingo (16), e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Com isso, ele continuará preso enquanto responde pelo crime.

O JD1 acompanhou a audiência no local, que foi conduzida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. Bastante emocionado, o estudante chorou a todo momento e foi orientado pelo advogado a ficar em silêncio. Veja o resultado:

À reportagem, o advogado do estudante, Leandro José de Arruda Flávio, falou quais serão os próximos passos da defesa. "O inquérito está em sigilo, não posso entrar em detalhes, mas o meu cliente está colaborando com tudo, está muito abalado, vocês puderam ver ali. É uma pessoa de boa índole, infelizmente é um acidente trágico, a gente sabe disso, mas ele está colaborando com tudo e vamos buscar que seja aplicado o Direito da maneira que tem que ser. Ele e a família estão sofrendo ameaças, dizendo que vão matar ele dentro do presídio. É um caso muito complexo, de grande comoção, mas eu posso dizer para vocês, meu cliente não é uma pessoa ruim, ele não é nada do que aparentemente seja. Ele colaborou com tudo e vai continuar colaborando", finalizou.

João Vitor dirigia bêbado quando causou o acidente. Segundo equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o estado de embriaguez era evidente, já que o mesmo nem conseguia falar.

Além de Danielle, outra corredora também foi atropelada pelo jovem, mas felizmente teve apenas escoriações.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também