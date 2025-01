JD1TV AGORA: Homem morre após ser esfaqueado em briga na Fábio Zahran

Homem, até o momento não identificado, foi morto com golpes de faca durante uma briga com um suspeito, identificado como Fausto Damasceno Fontes, na manhã deste domingo (12), na Avenida Fábio Zahran, no cruzamento com a Avenida Costa e Silva, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias no local do crime, apontam que a vítima se envolveu em uma confusão com o suspeito numa rua atrás de onde ele morreu.

Após ser esfaqueado, ele correu e caiu na Avenida Fábio Zahran, ao lado de um atacadista. Marcas de sangue ficaram pelo local do crime.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), tentaram reanimar a vítima por mais de 30 minutos.

Contudo, mesmo com todo aparato e assistência dos socorristas, o homem não resistiu e teve o óbito declarado. A Polícia Militar encontrou o suspeito também recebendo atendimento médico.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa por conta dos ferimentos, estando sob escolta policial.

O local está devidamente isolado e é aguardada a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil para os levantamento necessários sobre o fato.

