JD1TV AGORA: Homem é morto com facada no peito no estádio Jockey Club

Homem, ainda não identificado, foi assassinado com uma facada no peito, no início da noite desta quinta-feira (3), nas proximidades do estádio Jockey Clube, na Avenida Delegado Alfredo Hardman, no Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Ele bebia com o suspeito na hora do crime.

Conforme apuração feita pelo JD1 Notícias, no local do crime, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica com o suspeito e em determinado momento, houve um desentendimento entre eles.

Armado com uma faca, possivelmente de cozinha - de serra, o suspeito desferiu um golpe contra o peito do homem e fugiu do local. Uma testemunha que passava na região, percebeu a movimentação e foi verificar o que estava acontecendo, encontrando a vítima esfaqueada, com a faca cravada no peito e agonizando.

A testemunha acionou rapidamente a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, a vítima não resistiu e morreu ainda no local. O suspeito, até o momento, não foi localizado.

O local foi isolado e a Polícia Civil e a Polícia Científica realizam o trabalho de praxe para dar início as investigações do homicídio.

Assista a live:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também