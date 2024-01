JD1TV AGORA: Homem pede copo d'água e mata morador do Aero Rancho a tiros

Valter Palma Pessoa, de 64 anos, foi assassinado com vários disparos na varanda da residência, no final da manhã desta quinta-feira (25), por um atirador que surpreendeu a vítima após pedir um copo d'água, no Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, Valter foi chamado na frente da residência pelo suspeito que pedia por água e ao sair para atender esse indivíduo, acabou sendo atingido por pelo menos cinco disparos.

Vizinhos relataram para a reportagem que a vítima era muito tranquilo, morava há anos na região. "Era muito bonzinho", contou uma pessoa que preferiu não se identificar.

Valter morava com um homem na residência e familiares que estão pelo local, acreditam que a vítima tenha sido morta por engano. Testemunhas relataram que suspeitam que essa pessoa que morava com o idoso "seria cheio de rolo".

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer o homem, mas quando chegaram pelo local, ele já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar e o Batalhão de Choque isolaram a área do caso.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardas para iniciar os procedimentos de praxe.

