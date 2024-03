O menino, de 10 anos, atropelado por um ônibus no início da noite desta quinta-feira (14), morreu no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia. Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente de trânsito que aconteceu no cruzamento das ruas West Pointi com a Lise Rose, no Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o veículo trazia trabalhadores de uma indústria localizada em Ribas do Rio Pardo. Na versão do motorista, de 45 anos, ele seguia sentido Campo Grande quando acabou colidindo contra a criança, que entrou na frente do veículo enquanto andava de bicicleta com um amigo.

O menino descia no embalo pela rua West Pointi e chegou a tentar frear a bicicleta com o pé. O condutor do veículo de transporte, disse ter visto o momento em que a criança tentava frear, sendo que ao ver a cena, jogou o ônibus para a esquerda, porém, nenhum dos dois conseguiu evitar a colisão.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, socorrendo a criança em estado gravíssimo. Ao bater a cabeça, ele teve TCE (Traumatismo Crânio Encefálico), com muito sangramento. Diante da situação de emergência, ele foi encaminhado para a unidade de saúde, contudo, a criança não sobreviveu.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar acompanharam o caso e fizeram todos os levantamentos sobre o acidente.

Assista ao vídeo:

Acidente entre ônibus e criança em Campo Grande pic.twitter.com/priZcHBhBl — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 15, 2024

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também