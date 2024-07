JD1TV AGORA: Motociclista morre em acidente com carreta no Indubrasil

Motociclista, que ainda não foi identificado, morreu em um grave acidente no início da noite desta sexta-feira (5) na Rua Indaiatuba, na região do Indubrasil, na saída para Aquidauana, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima sofreu esmagamento de crânio e exposição de massa encefálica após o acidente. Em relação à dinâmica do acidente, ainda não há detalhes, mas a reportagem está apurando.

Um vídeo encaminhado para a reportagem mostra o momento em que o motociclista está imóvel e provavelmente sem os sinais vitais, instantes após a colisão entre os dois veículos.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, nada pode ser feito. A Polícia Rodoviária Federal está auxiliando no tráfego da pista, que é junção da BR-262.

Ainda é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.