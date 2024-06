JD1TV: Após 'pau comer' em academia da Afonso Pena, advogado diz "temer pela vida"

Saiba Mais Polícia Advogado é agredido por réu de processo enquanto treinava em academia 24h da Capital

Uma ‘briga familiar’ teria motivado a confusão dentro de uma academia 24h, localizada na Avenida Afonso Pena, região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. Na ocasião, o advogado Wagner Da Silva Garcia Júnior, de 27 anos, levou um soco do ex-cunhado, Roberto Alexandre Cardoso, após mover uma ação criminal contra o homem.

Para o JD1, Wagner contou que a ação em questão foi movida porque o suspeito teria agredido a irmã da vítima, com quem teve um relacionamento de 12 anos. Considerando o ex-cunhado uma pessoa agressiva, o advogado detalhou que toda a família do suspeito tem medida protetiva contra ele.

“Esse processo é porque ele bateu na minha irmã. Mas ele cria uma história na cabeça, acreditando que a agressão foi ‘sem querer’. Ontem ele já chegou de maneira ríspida tentando falar comigo sobre o assunto na academia, mas ali não era lugar”, disse.

Com medo e escondido, o rapaz explicou ainda que Roberto é policial penal e possui uma espécie de ‘arsenal’ de armas de fogo, que foi deixado como herança do seu pai, um falecido delegado federal. “Eu temo pela minha vida, não sei o que ele pode fazer. Ele não entende que no processo eu sou advogado e não irmão da ex dele, aquele ali é meu trabalho”, explicou.

Apesar da separação por violência doméstica e da medida protetiva, Roberto pode ver os filhos, fruto da união do casal. Porém, ele não pega as crianças há mais de um mês.

Briga na academia – Ontem, ao encontrar a vítima treinando, o autor resolveu tirar satisfações sobre o processo. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que Wagner, usa uma cadeira para tentar se defender das investigas de Roberto, que é contido por usuários do estabelecimento.

Enquanto isso, o suspeito esbraveja contra a vítima, porém, o que ele diz não é audível devido a musica ambiente do estabelecimento. Os dois são afastados e o autor sai do local andando. Assista as imagens:

