JD1TV: Câmera flagra acidente que matou garupa durante fuga da polícia na Capital

Câmera de segurança flagrou o exato momento em que acontece o acidente que matou Milena Honorato Cosmo Gomes, de 25 anos, na noite desta quarta-feira (26), no cruzamento da rua Vanderlei Pavão com Avenida José Barbosa Rodrigues, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Ela estava na garupa de um jovem, de 23 anos, que conduzia a motocicleta e não respeitou a ordem de parada da Polícia Militar, iniciando uma perseguição. O veículo, inclusive, não possuía placa.

Conforme noticiado anteriormente pelo JD1 Notícias, a motorista do Volkswagen Gol, de 32 anos, afirmou que visualizou o giroflex da viatura e no cruzamento, jogou o veículo para a direita no intuito de deixar a pista livre para a polícia seguir na perseguição do motociclista.

Porém, é possível notar que o jovem que conduzia a motocicleta passa à direita do veículo, ocasionando a colisão entre eles.

No impacto, Milena foi arremessada a pouco mais de 10 metros de distância da moto e o capacete dela saiu, deixando a inconsciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou manobras de reanimação, porém ela não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O piloto da motocicleta também foi socorrido e apresentava suspeita de fraturas nos braços e na clavícula.

Veja o momento do acidente:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também