JD1TV: Câmera flagra mulher voando em poste em acidente impressionante no Aero Rancho

Motociclista, de 22 anos, ficou em estado considerado grave em razão do impressionante acidente que sofreu no início da tarde deste sábado (17), na rua Jornalista Valdir Lago, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ela furou a preferencial do cruzamento e acabou atingida por um Chevrolet Ônix.

Quem estava no volante do veículo de passeio era uma técnica de enfermagem, de 49 anos, que nada sofreu, mas diante da cena, ela precisou ser atendida por sofrer alterações no quadro de saúde.

Segundo as informações repassadas para a reportagem, o veículo ainda prensou a motocicleta da mulher contra o muro de uma residência.

Mas o que chama atenção é o momento do impacto entre a motociclista e o carro, que faz com que a mulher seja lançada contra o poste de energia elétrica. A vítima seguia pela rua Campo Limpo e ao furar o cruzamento, acabou atingida pelo automóvel que vinha pela rua Jornalista Valdir Lago.

Por conta do grave acidente, ela sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa.

