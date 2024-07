JD1TV: Caminhonete fica com a frente destruída após atropelar anta na BR-060

Uma caminhonete ficou com a frente completamente destruída depois de uma anta ser atropelada na noite de quarta-feira (24), na BR-060, próximo ao município de Jardim.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jardim MS News, imagens registradas por um popular que passava pelo local, mostram o veículo parado às margens da rodovia, com o pisca alerta ligado.

No decorrer do vídeo, é possível ver a frente da caminhonete completamente destruída. Apesar disso, não existem informações a respeito do estado de saúde do animal e dos passageiros do veículo.

Assista as imagens:

