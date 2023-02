JD1TV: Criança morre após ser atropelada por caminhão no Pioneiros

Um menino de 9 anos faleceu na tarde desta quinta-feira (8), na Rua 13 de Novembro, esquina com a Rua Bernardo Guimarães, no bairro Vila Pioneiros, em Campo Grande, após ser atropelado por um caminhão guincho, pertencente e conduzido por seu tio.

Segundo informações iniciais, a criança tinha o costume de brincar com bastante frequência no veículo do seu tio.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados logo após o acidente, mas ao chegarem no local, se depararam com a criança já sem vida.

A Polícia Militar está no local e aguarda a chegada da perícia e da Polícia Civil.

