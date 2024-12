JD1TV: Dono de tabacaria sequestra e agride ladrão até a morte após furtos

Da redação, com CM7 atualizado em 12/12/2024 às 15h01

Suspeito de ter furtado uma tabacaria localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade de Manaus, no Amazonas, Davi Benjamin Bezerra de Menezes, de 31 anos, foi espancado até a morte.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo portal CM7 Brasil, o autor do crime seria proprietário do estabelecimento, identificado como João Bezerra de Lima, de 42 anos. O comerciante teria sequestrado o homem, porque suspeitava que ele estava furtando sua tabacaria.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra a sessão de tortura realizada por João Bezerra contra Davi Benjamin. Após apanhar, o homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas faleceu instantes depois de dar entrada.

Durante a investigação, o segurança do estabelecimento, Gouberto Douglas de Amorim Batista, também foi preso, após ser constatado um mandado de prisão contra ele, em razão de uma tentativa de homicídio.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

