JD1TV: Entregador sobe em calçada para agredir jovem com capacetada no Itamaracá

Uma jovem, que não teve o nome divulgado, foi agredida com uma capacetada na cabeça ‘do nada’ durante as primeiras horas da manhã de terça-feira (26), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem estava andando quando um motociclista, ainda não identificado subiu na calçada e a golpeou com uma capacetada. A ação fez a menina cair imediatamente e ficar sem entender o que estava acontecendo.

Enquanto isso, o autor saiu do local como se nada estivesse acontecido. Para as autoridades, ela relatou que não possui ex-namorados e não tem ideia de quem seja o motociclista.

A jovem ficou com um ‘galo’ na cabeça e procurou a delegacia para registrar o caso como lesão corporal. O autor já teria sido identificado pelas autoridades, uma vez que usava uma moto alugada.

