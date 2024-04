JD1TV: 'Guerra' entre facções deixa quatro mortos em presídio da fronteira; assista

Quatro pessoas morreram durante uma ‘guerra’ entre facções criminosas, que aconteceu na tarde de quarta-feira (24), dentro da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. m dos falecidos seria do PCC e os outros três do clã Rotela.

Os falecidos foram identificados como Pedro Javier Cabañas Florenciano, apontado como membro do PCC, e os outros três do clã Rotela: Jonathan David Melida, conhecido como "Ciudad", Ignacio Barrios, conhecido como "Toto'i", e Oscar David Giménez.

Conforme as informações iniciais, a rebelião começou durante a tarde de terça e se estendeu até a entrada da Polícia Nacional no presídio.

Vídeos gravados por detentos, que estariam com celulares no presídio, foram viralizados nas redes sociais, mostrando sons de tiros, fumaça, alguns internos sem vida no chão e o desespero.

JD1TV: 'Guerra' entre facções deixa quatro mortos em presídio da fronteirahttps://t.co/2Ycm3bOm8q pic.twitter.com/MzaFKCSD09 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) April 25, 2024

