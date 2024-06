JD1TV: Homem abandona cachorro no meio da rua em Corumbá e é identificado

Homem, que não teve o nome divulgado, foi identificado como autor do abandono de um cachorro no meio da rua em Corumbá. O vídeo, que mostra o animal sendo deixado na rua e tentando desesperadamente entrar novamente em um carro viralizou nas redes sociais, causando indignação e mobilização na cidade. As imagens tem mais de 30 mil visualizações.

Conforme as informações da Polícia Civil, o caso aconteceu no centro da cidade. Depois de tirar o cachorro do carro, o motorista sai do local o deixando no meio da rua, correndo risco de ser atropelado.

Com as imagens em mãos, a 1ª Delegacia de Polícia Civil, conseguiu identificar o autor. Ele será indiciado pelo crime de maus-tratos, conforme prevê a legislação vigente. ONGs locais, estão colaborando com a polícia no resgate do animal para garantir a segurança e o bem-estar do cachorro abandonado.

A população de Corumbá está mobilizada, exigindo justiça e punição para o autor do abandono. As autoridades seguem trabalhando para assegurar que casos de maus-tratos contra animais sejam tratados com rigor.

Assista ao vídeo:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também