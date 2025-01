JD1TV: Homem carrega o corpo da mãe em cadeira de rodas após demora da pax

O corpo de Aurora do Nascimento Marques, de 100 anos, foi encontrado em uma cadeira de rodas, na manhã desta quarta-feira (22), na Rua Cândido Benício, no Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela estava sendo levada pelo filho ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Praça Seca.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram um homem, que é filho da idosa, empurrando a cadeira de rodas com o corpo. Nas imagens, ele chega a ser abordado por algumas pessoas que passavam pela rua.

Para as autoridades, o homem contou que mora na comunidade do Bateau Mouche e que foi ameaçado de ser expulso do local no dia 7 de janeiro. Desde então, sua mãe não conseguia mais andar.

Durante a terça-feira (21), a mulher estava na cama quando reclamou que estava passando mal, teve um mal súbito e morreu em seguida. Após isso, ele teria acionado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), momento que a médica atestou o óbito e disse que o Serviço Social iria buscar o corpo.

Com a demora, o filho decidiu colocar a mãe na cadeira de rodas e levá-lo até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Praça Seca. Vídeos que circulam em redes sociais mostram ele sendo abordado por algumas pessoas que passavam pela rua.

A Polícia Militar foi acionada, junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica, que fez os levantamentos iniciais antes de liberar o corpo para ir até o IML (Instituto Médico-Legal) do Centro da cidade.

A 28ª DP (Campinho) está verificando mais detalhes sobre a ocorrência. A Secretaria de Assistência Social do município afirmou que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Gonzaguinha, na Praça Seca, está à disposição da família da vítima para prestar o suporte necessário.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também