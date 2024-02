JD1TV: Idosa com Alzheimer é socorrida após cair de prédio no Centenário

Uma idosa, de 85 anos, caiu do segundo andar de um prédio, uma altura de 9 metros, na manhã desta quarta-feira (28), em um residencial localizado na Rua Itaituba, região do bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. Ela é cuidada de maneira constante pelos familiares, pois tem a Doença de Alzheimer.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no local, a idosa estava sozinha no apartamento em que mora com a filha quando acabou caindo. Um agente de saúde que fazia vistoria no residencial foi acionado por populares, depois que a vítima já estava ao solo.

Ele foi o responsável por acionar as equipes de socorro, enquanto um técnico de enfermagem que mora no condomínio fez os primeiros atendimentos, até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegar ao local.

Os familiares da idosa acompanharam o socorro. Enquanto as equipes trabalhavam, a filha da vítima chegou ao local em desespero, depois de ser avisada sobre o que havia acontecido.

Por conta da queda, a idosa teve fratura nas duas pernas e nos dois calcanhares. Ela foi socorrida consciente e orientada, sendo medicada até chegar na Santa Casa, onde ficará internada.

